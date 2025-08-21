“Se puede confiar en los escrutinios”: MOE sobre cuestionamientos de Petro a sistema electoral

Colombia

En la noche de este miércoles, en medio de un conversatorio en defensa del orden constitucional y del estado social y democrático de derecho, convocado por la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro volvió a manifestar su preocupación por la realización de las elecciones de 2026.

A propósito, desde la Misión de Observación Electoral afirman que en Colombia se puede confiar en los escrutinios.

Según explicó Alejandro Muñoz, Subdirector de la MOE, el escrutinio electoral es un proceso que cuenta con reglas claras y actas públicas.

“En Colombia se puede confiar en los escrutinios. En este proceso participan ciudadanos, jueces, notarios, delegados y magistrados del Consejo Nacional Electoral, siempre con la posibilidad de vigilancia de testigos de partidos, candidatos, apoderados y observadores nacionales e internacionales”.

MOE explica etapas del proceso de escrutinio

Muñoz se refirió además a algunas de las etapas con las que cuenta el escrutinio. Señaló que de este proceso hacen parte comisiones escrutadoras tanto a nivel municipal como distrital y departamental.

“Este procedimiento tiene varias etapas Primero, los jurados de votación hacen el conteo en cada mesa en los diferentes puestos de votación del país. En un siguiente nivel, las comisiones escrutadoras de nivel municipal y distrital consolidan esos resultados, pasando a un nivel departamental, los delegados del Consejo Nacional Electoral también consolidan los resultados electorales”.

Indicó también el subdirector de la MOE que al ser este un proceso público que afirma es transparente, cuenta con acompañamiento de los partidos políticos, testigos electorales y observadores nacionales e internacionales.