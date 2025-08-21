Real Cartagena tendrá promoción de boletería para sus próximos dos partidos
Uno de los compromisos será ante Millonarios por Copa BetPlay
Un comunicado de Real Cartagena indicó que ya está disponible la boletería en Fanki para los siguientes partidos:
• vs Tigres: viernes, 22 de agosto, 6:00 p.m. (Torneo Betplay)
vs Millonarios: martes, 26 de agosto, 8:10 p.m. (Copa Betplay)
Promoción exclusiva para hinchas
Por cada boleta adquirida para el partido contra Millonarios, recibirán el 50% de descuento para una entrada contra Tigres. Esta promoción aplica para todas las tribunas, excepto Occidental Baja, debido a la cantidad de abonados y cortesías en dicha localidad.
También destacó el equipo que el aficionado podrá hacer uso de este beneficio hasta el día viernes, 22 de agosto, al mediodía, donde estará llegando un correo electrónico con un código de promoción para darle uso a la hora de comprar la boleta frente a Tigres.
“Recuerda que el partido de Copa frente a Millonarios no está incluido en el plan de abonados. Invitamos a nuestra afición a que nos acompañen en estos partidos fundamentales. Solo juntos lograremos la clasificación”, señaló Real Cartagena.