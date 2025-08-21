Cartagena

Real Cartagena tendrá promoción de boletería para sus próximos dos partidos

Uno de los compromisos será ante Millonarios por Copa BetPlay

Real Cartagena

Real Cartagena

Un comunicado de Real Cartagena indicó que ya está disponible la boletería en Fanki para los siguientes partidos:

• vs Tigres: viernes, 22 de agosto, 6:00 p.m. (Torneo Betplay)

vs Millonarios: martes, 26 de agosto, 8:10 p.m. (Copa Betplay)

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Promoción exclusiva para hinchas

Por cada boleta adquirida para el partido contra Millonarios, recibirán el 50% de descuento para una entrada contra Tigres. Esta promoción aplica para todas las tribunas, excepto Occidental Baja, debido a la cantidad de abonados y cortesías en dicha localidad.

También destacó el equipo que el aficionado podrá hacer uso de este beneficio hasta el día viernes, 22 de agosto, al mediodía, donde estará llegando un correo electrónico con un código de promoción para darle uso a la hora de comprar la boleta frente a Tigres.

“Recuerda que el partido de Copa frente a Millonarios no está incluido en el plan de abonados. Invitamos a nuestra afición a que nos acompañen en estos partidos fundamentales. Solo juntos lograremos la clasificación”, señaló Real Cartagena.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad