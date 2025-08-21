No hay plata para emergencias y por eso hay que despolitizar la gestión del riesgo: director UNGRD

Armenia

Desde el Quindío, el director nacional de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo en el encuentro nacional de coordinadores de riesgo fue claro en manifestar que no hay plata para atender, mitigar y prevenir el riesgo y por eso llamo a despolitizar la gestión del riesgo

Y es que, el Centro de Entrenamiento de la Cruz Roja en Montenegro, Quindío se lleva a cabo el primer Encuentro Nacional de Coordinadores Departamentales y de Ciudades Capitales 2025, un espacio de capacitación teórico-práctica que reúne a más de 50 representantes de todo el país con el objetivo de fortalecer la coordinación y estandarizar los procedimientos de respuesta ante emergencias.

En ese escenario el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Carlos Carillo fue claro en manifestar que uno de los grandes problemas del sistema es la falta de recursos no solo para lo que resta del 2025 sino para el 2026, porque en el proyecto de presupuesto nacional se incluirían 120 mil millones de pesos para prevención que significaría 80 millones para cada municipio de Colombia lo cual es irrisorio

Por eso el director nacional de la gestión del riesgo, Carlos Carrillo cuestionó al gobierno nacional y al congreso de la república por ser los responsables de la falta de recursos para atender y mitigar las emergencias en el país

Y explicó “Vea, esto es esto es así de simple. Hay dos responsables de los recortes, uno es el Gobierno Nacional, el Gobierno tomó una decisión, en mi opinión, errada y lo he dicho ya muchas veces de recortarnos una disponibilidad presupuestal de 2.1 billones de pesos y también de solicitarnos un reintegro de 500.000 millones de pesos y tampoco se han entregado los recursos de la declaratoria del año pasado de variabilidad”

Y agregó “Pero por otro lado viene el Congreso de la República que desfinancia al gobierno por razones políticas, el año pasado hundieron el presupuesto, perfectamente si a los senadores y a los congresistas particularmente de las comisiones económicas les importara la gestión del riesgo en el país, les importara la seguridad de los colombianos, pues harían unas proposiciones adicionándole recursos a la UNGRD Entonces, a Olmedo sí le pasaron 1.6 billones de pesos, los congresistas de las comisiones económicas que hoy están a las puertas de la cárcel y a nosotros no.

Hay que despolitizar la gestión del riesgo

Yo creo que le hemos podido probar en este año largo ya al frente de la unidad que los recursos aquí están a buen recaudo. Pero pues eso no importa porque la discusión que le importa al Congreso es hacerle daño al presidente Petro.

Entonces, pues es muy difícil porque si el presupuesto sale como está hoy por 699.000 millones de pesos, eso no nos va a dejar, por ejemplo, pongo el caso de reducción, que es una de nuestras líneas misionales, que es la que se encarga de la mitigación, de la prevención. Si nosotros tenemos ese presupuesto, pues le vamos a poder dejar unos 120.000 millones de pesos a reducción y eso implica que vamos a tener 80 millones de pesos por municipio del país para hacer obras desde el desde el nivel nacional. Eso es básicamente ridículo.

¿La gestión del riesgo no necesita de lobby ni de favores porque es una necesidad?

Pues es una necesidad para todos. Imagínese usted, los mega incendios en California, por ejemplo, prueban que ni siquiera los ricos más ricos del mundo están a salvo hoy en esta nueva crisis climática. Entonces, vale la pena invertir en la gestión del riesgo, pero yo quiero volver al evento, yo creo que aquí hay coordinadores que vienen de todos los departamentos, algo que yo me siento orgulloso de destacar en esta gestión, es que a pesar de que solamente dos, bueno, tres con la elección atípica que se dio en el Vichada, solamente tres gobernadores del país son de nuestro mismo signo político. Nosotros hemos podido hacer proyectos importantes con con todos los gobernadores sin importar el color político.

En el marco de este encuentro nacional Uno de los momentos más destacados será el simulacro nocturno “Disaster Response”, una experiencia inmersiva de 12 horas continuas que pondrá a prueba la coordinación, la toma de decisiones y la ejecución de protocolos en un escenario simulado de desastre por sismo

Al finalizar el encuentro, los asistentes que cumplan con el 100 % de participación recibirán un certificado emitido por la UNGRD, validando los conocimientos adquiridos y su compromiso con la protección de las comunidades.