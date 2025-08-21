Ni boyacense ni choclo: esta es la mejor arepa de Colombia según la IA, que encanta hasta a turistas

En Colombia la arepa es uno de los alimentos más populares entre las familias, amigos y demás. Usualmente, se usa como acompañamiento para el desayuno o el almuerzo, aunque en otros casos, se puede consumir por sí sola.

Tenga en cuenta que en el territorio la harina de la arepa o la producción de la misma puede variar en sabor y cultivo, pues no todas provienen del mismo maíz, algunos granos son:

Maíz Blanco Trillado

Maíz amarillo

Maíz de chócolo

Maíces criollos (estos dependen según la región)

La arepa es un alimento tradicional e importante para los colombianos, sobre todo cuando se entra en el debate de si es venezolana o colombiana. Por otro lado, recientemente se le preguntó a la IA cuál era la mejor arepa y arrojó estos datos.

La mejor arepa según Gemini y ChatGPT

Ambas IA coincidieron en que la mejor arepa va en el gusto y región a la que una persona pertenezca, pues es difícil determinar cuál puede llegar a ser la mejor. Sin embargo, se hizo un ranking, en el que la que ocupaba el primer lugar como la mejor arepa, es la Santandereana, junto a otras, como la Boyacense.

Si bien cada uno tiene un sabor diferente, se puede decir que, en cada departamento de Colombia, el consumo de estas arepas es distinto, sin contar que, hay unas arepas más reconocidas que otras.

Las arepas más famosas en Colombia

En un artículo que publicó Colombia.co, en conjunto a Procolombia, mostraron cuáles eras las arepas más famosas en el territorio, y también, detallaron como era la preparación de cada una y lo que debía de tener para ser ESA arepa.

Arepa de Huevo

Esta preparación representa la autenticidad del Gran Caribe colombiano, y se originó en Luruaco, un pueblo del departamento del Atlántico.

Arepa de Chócolo

La preparación para esta arepa es distinta, pues su maíz es dulce, esta preparación está hecha de maíz tierno que al mezclarse con mantequilla derretida y huevos forma una masa que se cocina en pequeñas tandas sobre una sartén caliente.

Arepa Boyacense

Esta arepa, como su nombre hace alusión, es proveniente de Boyacá, la receta la preparaban los campesinos con el maíz que cultivaban y hoy en día sigue siendo una opción preferida por muchos.

Arepa Paisa

Es una de las más polémicas, pues muchos creen que es insípida y sin sabor, este tipo de arepa es blanca y la masa es puramente a base de maíz, es buen acompañamiento junto a algunas carnes y demás.

Arepa Santandereana

La arepa Santandereana es una combinación entre yuca, maíz pilado y chicharrón de cerdo. Es delgada, asada y muy crujiente. Se asa por ambos lados a fuego medio en una parrilla, convirtiéndose en el acompañamiento perfecto de huevos revueltos, sopas o carne de res.

La variedad y sabores son únicos en Colombia, los gustos y preferencias varían según la persona, a dónde pertenezca o si bien, por tradición.

