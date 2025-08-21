Ministro de la Protección llega hoy a Cúcuta

Cúcuta

La crisis que afronta el hospital Erasmo Meoz es una de las mayores preocupaciones en la red pública por la importancia que tiene este centro médico de tercer nivel en la región.

A esta situación se suma la alta cartera que por concepto de atenciòn a los venezolanos en la frontera, y por deudas de las EPS el centro asistencial arrastra una deuda de 540 mil millones.

Con este panorama y frente a los compromisos que ha anunciado el gobierno nacional para superar esta crisis, hoy es esperado en Cúcuta el ministro de la protección Guillermo Jaramillo.

El funcionario cumplirá una agenda donde se espera conozca una radiografía de la crisis en la red pública y privada, de las deudas que tienen las EPS intervenidas por el gobierno nacional, como también de la situación financiera que tiene todo el sistema de salud.

Las esperanzas hoy están puestas en una respuesta eficiente frente al panorama desalentador que tienen las autoridades sanitarias para poder entrar a resolver las dificultades de atención a la población por la crisis del sector.