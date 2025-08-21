Más de 500 emergencias en dos años en Risaralda; gobernador se endeuda ante escasa ayuda nacional

El gobernador de Risaralda solicitó un cupo de endeudamiento por afectaciones invernales (foto: gobernación de Risaralda)

Debido a la falta de voluntad por pate del Gobierno Nacional, frente a los recursos que necesita Risaralda, para sobrellevar las afectaciones que han dejado las lluvias, el gobernador del departamento, Juan Diego Patiño, solicitó un cupo de endeudamiento a la Asamblea Departamental por 30 mil millones de pesos.

Agregó el mandatario departamental, que en menos de dos años se ha declarado la calamidad pública en dos ocasiones y se han registrado 550 emergencias, viales por las lluvias, en los 14 municipios del departamento, muchas de estas no pueden seguir esperando una intervención.

“Los tiempos tan apretados que existen dentro de un proceso de calamidad, encontrando no la respuesta que quisiéramos por parte del Gobierno Nacional, porque de inmediato se manifestó que solamente nos podían apoyar con una maquinaria... hay puntos que ya están siendo atendidos de manera prioritaria; fue la única opción que nos quedaba, la de acudir al cupo de endeudamiento.”

Lea también: Los 14 municipios de Risaralda en máxima alerta por deslizamientos de tierra

Agregó Patiño Ochoa que, “obviamente no es una decisión que dentro de la política es tan fácil de tomar, pero que, en últimas, lo dije en muchos discursos, no podemos trasladarle la falta de recursos o la falta de voluntad, uno no sabe qué es, del Gobierno Nacional para con el departamento de Risaralda.”

Se espera que la vía hacia Balboa se recupere en seis meses

La vía Cachipay – Balboa – La Celia, es hoy la más crítica en el departamento de Risaralda, luego de la pérdida total de la banca que dejó incomunicados estos municipios con la capital risaraldense y por ello, esta es una de las vías priorizadas para ejecutar de manera acelerada.

El gobernador Juan Diego Patiño, aseguró que no va a permitir que Risaralda se quede incomunicada y señaló que esta obra tiene un valor de $20.500 millones de pesos.

Le puede interesar:

Las obras incluyen recuperación de banca, estabilización de taludes, muros de contención y sistemas de drenaje, con un plazo estimado de seis meses desde su inicio, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

En paralelo, el gobernador ha dispuesto la habilitación de pasos alternos y medidas de tránsito para proteger la economía local y garantizar el transporte escolar.