La seccional de Tránsito y Transporte en Bolívar refuerza seguridad vial en Magangué

En un esfuerzo por fortalecer la seguridad vial y reducir la accidentabilidad en el municipio de Magangué, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, desplegó una significativa actividad preventiva en la terminal terrestre de la ciudad. La iniciativa, que tuvo como objetivo principal sensibilizar a los actores viales sobre la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito, logró impactar positivamente a 35 personas.

Durante la jornada, los uniformados de la Policía Nacional interactuaron con conductores, pasajeros y peatones, brindando información clave sobre las principales causas de accidentes de tránsito y las medidas preventivas que se pueden adoptar para evitarlos. Se hizo especial énfasis en la importancia de respetar los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad, no conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, y mantener los vehículos en óptimas condiciones mecánicas.

Además de la sensibilización, la actividad incluyó la revisión de documentos y la verificación del estado técnico-mecánico de los vehículos que circulaban por la terminal terrestre. Se realizaron pruebas de alcoholemia a los conductores y se impartieron comparendos a aquellos que infringieron las normas de tránsito.

Un usuario presente en la terminal, comentó: “Es muy importante que la Policía haga estas actividades. Nos recuerdan que debemos ser responsables en la vía para evitar accidentes”.

El Teniente Coronel John Edward Correal Cabezas, comandante (e) del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de este tipo de actividades para promover una cultura de seguridad vial en el municipio. “Nuestro objetivo es crear conciencia entre los ciudadanos sobre la necesidad de respetar las normas de tránsito y adoptar conductas responsables al volante”, afirmó el comandante. “Estamos comprometidos con la seguridad de todos los actores viales y seguiremos trabajando arduamente para reducir la accidentabilidad en Magangué”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Policía Nacional invita a todos los ciudadanos a colaborar con las autoridades en la promoción de la seguridad vial y a denunciar cualquier irregularidad que ponga en riesgo la vida de las personas.