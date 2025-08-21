Judicializadas 20 personas por el delito de hurto en el municipio de Ocaña / Foto: Fiscalía General de la Nación

Cúcuta

La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de 18 personas, presuntamente involucradas en múltiples casos de hurto cometidos entre el año 2020 y marzo de este año en diferentes sectores de Ocaña. Otras dos personas capturadas fueron imputadas y dejadas en libertad, pero continúan vinculadas al proceso.

Las investigaciones lideradas por el grupo de hurtos de la Policía Nacional, permitieron establecer que los procesados, con edades que oscilan entre los 18 y 50 años, estarían dedicados al robo sistemático a residencias y establecimientos comerciales. Según los elementos probatorios recolectados, estas personas habrían actuado con violencia, sustrayendo objetos de alto valor como electrodomésticos, joyas y dinero en efectivo.

Se evidenció que la cuantía de lo hurtado supera los 250 millones de pesos.

Las labores de policía judicial como entrevistas a víctimas y testigos, así como reconocimientos fotográficos y análisis de material videográfico, permitieron identificar plenamente a los presuntos responsables. La fiscalía les imputó el delito de hurto calificado y agravado.

Durante las audiencias preliminares 12 de los capturados aceptaron los cargos imputados.