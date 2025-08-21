Incendio en el asentamiento Los Andesitos deja tres viviendas destruidas en Neiva

Neiva

Un incendio registrado en el asentamiento Los Andesitos, al oriente de Neiva, fue controlado en la mañana de este jueves por el Cuerpo Oficial de Bomberos. La emergencia fue reportada hacia las 6:30 a.m., lo que permitió una rápida reacción con el desplazamiento de dos máquinas y varias unidades para contener las llamas.

Según las autoridades, en el sector existe una escombrera que facilita la propagación del fuego. Por esta razón, hicieron un llamado a la comunidad para evitar las quemas, ya que los desechos y basuras aumentan el riesgo de incendios. A pesar del esfuerzo de los bomberos, tres viviendas resultaron con pérdida total.

Nancy Trujillo, de La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres informó que “personal especializado realiza el censo de las familias afectadas. Aunque aún no se ha entregado un dato oficial del número de damnificados, se adelanta el registro para establecer la atención humanitaria correspondiente”.

Un llamado hace las autoridades a la comunidad, de no generar incendios controlados, cerca a basureros o escombreras de la ciudad, lo cual podría generar riesgos de incendios forestales o estructurales.