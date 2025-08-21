Implementan cambios en la movilidad en la avenida Ambalá de Ibagué

Ibagué

La Secretaría de Movilidad de Ibagué anunció que se implementará un cambio de sentido vial en la calle 64 con Avenida Ambalá, con el objetivo de mejorar el tránsito en este sector de la capital del Tolima.

Esta nueva intervención responde a una solicitud de la misma comunidad de la zona, en busca de soluciones que mejoren los tiempos de desplazamiento y eviten congestiones de los vehículo que hacen tránsito entre las calles 69 y 60.

“Hasta el 3 de septiembre tendremos acompañamiento pedagógico en la zona. Nuestras autoridades de tránsito estarán regulando y orientando a los conductores para que se adapten de manera segura a la nueva circulación vial”, aseguró Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad de Ibagué.

Los cambios en los sentidos viales en el barrio Ambalá.

Calle 65 entre carrera 21 y carrera 16 - Sentido único de circulación Sur → Norte (subiendo)

Calle 65B entre Avenida Ambalá y carrera 16 - Sentido único de circulación Sur → Norte (subiendo)

Calle 64 - Sentido único de circulación Norte → Sur (bajando)

Carrera 16 entre calles 65 y 64 - Sentido único de circulación Oriente → Occidente

Carrera 21 entre calles 65 y 64 - Sentido único de circulación Occidente → Oriente

Se busca disminuir el tráfico en la glorieta de la calle 60 con Ambalá

Según Giovanni Posada, director operativo de la Secretaría de Movilidad, se busca que el tránsito de vehículos sobre la calle 60 se disminuya en un 25% debido a que los conductores que no requieran ir hasta este sector podrán hacer el retorno en la calle 64.

Dato: hasta el 3 de septiembre se hará un trabajo pedagógico con el fin de que los ciudadanos puedan conocer los cambios en los sentidos viales y de qué manera podrán hacer el retorno en la calle 64 con Ambalá.