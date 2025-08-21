¿Hernán Torres debe llegar a Millonarios? Esto dice Juan Fernando Caicedo

Juan Fernando Caicedo habló en el Vbar de Caracol Radio sobre Hernán Torres y su posible llegada a Millonarios ante la salida de David González

Hernán Torres es la primera opción de Millonarios para reemplazar a David González que dejó de ser el entrenador del equipo bogotano tras la derrota ante Unión Magdalena en el estadio El Campín.

Uno de sus dirigidos en el pasado, Juan Fernando Caicedo, habló sobre el técnico en el Vbar de Caracol Radio. Dijo que es la mejor opción para los ‘embajadores’ por su experiencia y disciplina.

De acuerdo con Caicedo, que ha pasado, entre otros por Cortuluá, Santa Fe, Medellín, Tolima, Huila, Llaneros y hoy juega en el fútbol peruano, Torres es un gran conocedor de los planteles que dirige y no tiene problema en jugar con uno o dos delanteros.

¿Qué más dijo Caicedo sobre Hernán Torres?

¿Cómo es Hernán Torres? “Es un técnico con experiencia, muy exigente día a día en el entreno. Tiene una frase muy buena que a mi me quedó marcada y es, ‘el éxito en el fútbol hay que renovarlo cada 24 horas’. Es un entrenador que saca lo mejor de ti y que trabaja fuerte a la hora de la intensidad y tiene una parte humana que es buena, es persona que es lo más importante y en mi carrera cuando estuve con él me fue muy bien”.

Debe ir a Millonarios: “Yo creo que es una buena alternativa, por el momento no tan bueno que pasa uno de los equipos más grandes del país. Millonarios acierta con él, es de los técnicos más ganadores, es importante para un equipo como el bogotano”.

Uno o dos delanteros: “Yo creo que no tiene problema en ese caso, él sabe adecuarse a los jugadores que tiene. Cuando estuve con él en Medellín jugábamos con uno y dos delanteros, en Tolima también. Él sabe parar los equipos con orden y con buen ataque y él mira como quiere jugar, pero no tiene problema en meter dos o uno”.

Juventud o experiencia: “Le gusta mucho la mezclar, para él los jóvenes son importantes por el ritmo, capacidad, velocidad, pero también maneja al veterano por los tiempos, por partidos complicados y ellos ahí dan mucho la mano. Él respeta mucho”.

Disciplinado: “Es muy exigente y correcto. Le encanta la disciplina y puntualidad y eso es de admirar”.