Gobernación de Cundinamarca anuncia plan de seguridad tras ataque en finca que dejó tres muertos

Colombia

La Gobernación de Cundinamarca anunció un plan de acción inmediato tras el ataque armado registrado en zona rural que dejó tres personas muertas y tres heridas. El gobernador Jorge Emilio Rey aseguró que “la seguridad de nuestras familias es y será siempre nuestra prioridad. No descansaremos hasta que se haga justicia y se tomen medidas que devuelvan la tranquilidad a nuestras comunidades rurales”.

¿Qué pasó en la finca Villa Claudia?

De acuerdo con las autoridades, hombres armados en motocicleta ingresaron a la finca Villa Claudia exigiendo una caja fuerte. Al no obtenerla, dispararon contra quienes se encontraban en el lugar. Dos mujeres y un hombre perdieron la vida, mientras que tres personas más permanecen bajo atención médica.

Las medidas de la Gobernación

La administración departamental definió un plan de acción con varios frentes:

Refuerzo de la seguridad rural en las zonas más expuestas.

Coordinación directa con la Fiscalía y la Policía para dar con los responsables.

Estrategias adicionales de protección en áreas vulnerables.

Acompañamiento integral a las familias de las víctimas.

El gobernador Rey enfatizó que las acciones buscan devolver la tranquilidad a las comunidades y garantizar que hechos como este no se repitan.