“Fue una equivocación”: familiares de entrenador de fútbol asesinado por sicarios en Cartagena

Cartagena

Jhonny Amariles, reconocido entrenador de fútbol y docente de educación física de varios colegios de Cartagena, fue asesinado por sicarios cuando esperaba a su hijo menor de edad dentro de su vehículo en la avenida Pedro Romero, en inmediaciones del cementerio del barrio Olaya Herrera.

En la tarde del pasado martes 19 de agosto, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al vehículo y sin mediar palabra el parrillero le disparó, acabando con su vida de manera instantánea.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En diálogo con Caracol Radio, sus familiares aseguraron que lo asesinaron por equivocación teniendo en cuenta que Jhonny no tenía antecedentes judiciales, problemas personales ni amenazas.

“Fue una equivocación porque era una persona bastante entregada a su familia y al deporte, no podemos creer lo que pasó. Todavía estamos consternados: ¿por qué Jhonny? Él era una persona tan entregada a su pasión que era el fútbol, a la docencia y a su familia, realmente no sabemos qué pasó. Le pedimos a las autoridades que por favor investiguen, esto no puede quedar impune porque necesitamos tener la paz de saber qué le pasó a mi esposo. Quiero saber: ¿Por qué fue él? No entiendo”, expresó Diana Gutiérrez, esposa del entrenador asesinado.

Sus familiares pidieron a las autoridades que se haga justicia y pronto esclarecimiento para que el hecho no quede en la impunidad. Describieron Jhonny como un hombre entregado a su familia, al deporte y a la docencia. El entrenador tenía 46 años y deja tres hijos.

“Mi hermano era una gran persona, un hombre dado a su gente, a sus amigos, era amigo de sus amigos, vecinos y les ayudaba siempre a todos. Era un gran servidor, una persona honesta, transparente, amable, cordial, decente. Jamás mi hermano hubiese recibido una amenaza por parte de nadie, era imposible porque era una persona sumamente correcta”, manifestó Mary Olivo, hermana de la víctima.

Jhonny se desempeñó como profesor en el colegio Salesiano y en las escuelas salesianas, fue entrenador de microfútbol y artes marciales. Además, participó en los Juegos Nacionales con Bolívar y era organizador de torneos femeninos.

“Quiero aclarar que se encontraba en esa zona porque ahí estaba recogiendo a su hijo Matías que lo dejaba la ruta escolar ahí todos los días a las 3 de la tarde, nosotros vivimos muy cerca también. Estamos absolutamente convencidos en nuestro corazón que esto fue una gran equivocación”, puntualizó su hermana.

Su velación se realizará en la funeraria Los Olivos sede El Gallo y el sepelio en el cementerio Jardines de Paz.