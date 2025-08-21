Expectativa en la fuerza pública por refuerzo en sistema de cámaras de vigilancia en Ocaña

Cúcuta

Crece la expectativa en la provincia de Ocaña frente a la implementación de un nuevo sistema de cámaras de vigilancia que permita fortalecer las acciones en contra de la inseguridad.

Desde la Policía Nacional resaltan el trabajo que se ha podido realizar con el actual sistema en materia de prevención de delitos.

“Con este sistema hemos prevenido algunas situaciones, no sólo del tipo de delitos, sino también de convivencia y seguridad ciudadana y también nos han servido de evidencia o material de evidencia física para algunos procesos investigativos” dijo el coronel Fabio Espinel, comandante segundo distrito de Policía.

Aseguran que con la instalación de estas 120 cámaras se podrá hacer vigilancia constante en todos los sectores del municipio de Ocaña.

“Esperamos que con el nuevo proceso que se está desarrollando de contratación con la Gobernación, podamos adquirir nuevas cámaras y tengamos absoluta cobertura del municipio de Ocaña” puntualizó el coronel Espinel.

Actualmente en el municipio solo funcionan 29 de las 104 cámaras que han sido instaladas. Por su parte el gobierno departamental anunció que son 15 mil millones de pesos los que se invertirán en fortalecer la seguridad de la ciudadanía en los diferentes municipios.