Exigen mínimos humanitarios para frenar la crisis en el Catatumbo

Foro Regional para la Construcción de Paz y la No Repetición. / Foto: Caracol Radio.

Catatumbo.

La voz de alerta sobre la grave situación del Catatumbo volvió a escucharse este jueves en Cúcuta, durante el Foro Regional para la Construcción de Paz y la No Repetición, realizado en la Universidad Libre.

Allí se planteó que, mientras los combates y desplazamientos siguen azotando a las comunidades, es urgente garantizar mínimos humanitarios que permitan aliviar el sufrimiento de la población civil en medio de la confrontación armada.

Los llamados apuntan a blindar derechos fundamentales como la vida, la movilidad, el acceso a la educación, la protección de hospitales y escuelas, el respeto por las mujeres y la prohibición absoluta del reclutamiento de menores.

El expresidente Ernesto Samper Pizano, fundador de Vivamos Humanos, aseguró que el discurso oficial del gobierno sobre la supuesta recuperación de más del 70% del territorio no corresponde con lo que viven los habitantes del Catatumbo.

Recordó que, tras seis meses de operaciones militares, persisten los asesinatos, desplazamientos y enfrentamientos armados.

“Hablar de recuperar territorio y derrotar al enemigo es el lenguaje de la guerra, no de la paz. Lo que se necesita son transformaciones sociales, sustitución de cultivos, reparación de víctimas y presencia humanitaria del Estado”, señaló.

En ese sentido, cuestionó que la paz se siga midiendo por control militar y recordó que el país ha tenido medio siglo de despliegue de tropas en las zonas de conflicto sin lograr acabar con la violencia.

“La verdadera paz no se consigue con más tanques y más soldados, sino con la capacidad del Estado de llegar con educación, salud, proyectos productivos y programas sociales”, puntualizó.

Otro de los ejes de su intervención fue la necesidad de insistir en el diálogo con los actores armados, incluso con aquellos que no muestran mayor disposición. Según dijo, el país no puede desfallecer en la búsqueda de acuerdos que alivien la crisis humanitaria.

En esa misma línea, lanzó un reto a los precandidatos presidenciales para que incluyan la paz dentro de sus prioridades de campaña. “Colombia tiene tres grandes retos: definir su integración regional, avanzar en reformas sociales que reduzcan la desigualdad y, por supuesto, concretar la paz. Los candidatos deben presentar ofertas que vayan más allá del segurismo y de las promesas de más policías y más armas”, recalcó.

Los mínimos humanitarios se presentan hoy no solo como un clamor de la comunidad internacional y de organizaciones sociales, sino como una condición de urgencia para evitar que el costo del conflicto lo siga pagando, una vez más, la población civil.