Encuentran problemas en la entrega de medicamentos al magisterio de Ibagué

La secretaria de Salud de Ibagué, Liliana Ospina, aseguró en diálogo con Caracol Radio que se encontraron denuncias por parte de los usuarios de Emcosalud de aparentes malos tratos y problemas con la entrega de medicamentos al magisterio.

Según Ospina, los operativos sorpresa continuarán en las farmacias y salas de urgencias porque se debe vigilar y hacer cumplir las normas para que a los pacientes les entreguen los medicamentos y los traten de forma digna.

“Hicimos un operativo en una farmacia de régimen especial, es lo que nos están pidiendo los ibaguereños, visitar las farmacias de la Policía, el Ejército y de los maestros”, dijo Ospina.

La funcionaria resaltó que en la visita a esta farmacia de la ciudad se encontraron demoras en la atención “Cuando llegamos sucede lo que siempre pasa, todo se vuelve más ágil e incluso los subieron a otro piso para disponer un espacio más adecuado. Entrevistando a los usuarios ellos se quejaban de los malos tratos y dificultades en la dispensación de los medicamentos”.

A la vez manifestó que no se puede volver costumbre que cada vez que se adelantan estas visitas sorpresa se mejore la atención por la presión ejercida por las autoridades.

¿Qué ha pasado con las investigaciones?

Ospina sostuvo que se están recaudando las pruebas que permitan interponer los recursos ante la Superintendencia de Salud para que se adopten sancionen a las entidades que les incumplen a los pacientes.

“Nosotros hacemos inspección y vigilancia, buscamos llegar a la Supersalud para que ejerzan un tema más drástico porque no se puede permitir que sigan incumpliendo, por eso pedimos a los ciudadanos que sigan dando a conocer las denuncias”, puntualizó Ospina.