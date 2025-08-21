Cuando uno queda ninguneado no puede seguir siendo parte de un equipo: Leandro Vera

Ibagué

En la mañana del jueves 21 de agosto se conoció la renuncia irrevocable al cargo de secretario de Desarrollo Social y Comunitario de la Alcaldía de Ibagué, Leandro Vera.

Vera en la actual administración liderada por la alcaldesa, Johana Aranda, se desempeñó con gerente de Ibagué Limpia, secretario de Gobierno y los últimos meses venía liderando los procesos en la Secretaría de Desarrollo Social del municipio.

En su carta de renuncia Vera se refirió a su vida pública de más de 20 años, tiempo en el que ha desempeñado cargos a nivel regional y en entidades del orden nacional.

“Como motivo principal de esta dimisión quiero manifestar que la comunicación con nuestra alcaldesa, con la mandataria de los ibaguereños se ha convertido en un mar de turbulencia, por eso a ella a quien respeto debo decirle que no comparto que se pierda el diálogo ciudadano, por lo cual no puedo seguir sosteniendo una venda en mis ojos y mucho menos una mordaza en mi boca, queriendo expresarme libremente como lo he venido haciendo desde hace más de 20 años en mi vida pública”, dijo Vera.

A la vez sostuvo que “Desde este momento estaré como ciudadano libre e independiente, en procesos de suma trascendencia para nuestra ciudad como lo es la actualización catastral para más de 140 mil familias ibaguereñas que van a tener un impacto económico directo”.

Destacó que desde fuera de la administración le hará seguimiento a procesos como la implementación de cámaras de seguridad que hace parte de los presupuestos participativos.

“Rechazar contundentemente manifestaciones indelicadas que hacen referencia a que los presupuestos participativos son un saludo a la bandera, también levantar la mano frente a la responsabilidad social empresarial de operadores de servicio público de aseo en el que defenderemos la libre competencia”.

¿No había diálogo fluido con la alcaldesa de Ibagué?

Vera sostuvo que cuando se pierde la comunicación con un equipo de trabajo lastimosamente inicia un proceso de rompimiento “Fui reiterativo en la búsqueda de poder tener la comunicación directa para comentarle los proyectos de la administración y los personales. Lastimosamente este es un motivo, el rompimiento del diálogo con nuestra mandataria”.

Finalmente, Leandro Vera, saliente secretario de Desarrollo Social y Comunitario, sostuvo que buscará liderar y abanderar causas sociales en las ciudad de Ibagué con el fin de seguir adelante con algunos proyectos personales que emprenderá.

“Espero que a la alcaldesa le vaya muy bien, pero creo que falta escuchar más, los silencios también maltratan, cuando uno queda ninguneado no puede seguir siendo parte de un equipo”, puntualizó.