Consejo de Estado ratifica a Carlos Pinedo como alcalde de Santa Marta

El Consejo de Estado confirmó este jueves la elección de Carlos Pinedo Cuello como alcalde del Distrito de Santa Marta para el período 2024–2027, cerrando así el capítulo de demandas que habían puesto en duda la legitimidad de su mandato.

Las acciones judiciales habían sido interpuestas por los excandidatos Jorge Luis Agudelo, Tito Moisés Bolaño, Humberto Arias y Alfonso Núñez, quienes alegaban presuntas irregularidades en el escrutinio de votos. No obstante, tanto el Tribunal Administrativo del Magdalena como la Sección Quinta del Consejo de Estado concluyeron que no existían pruebas suficientes para anular la elección.

Al respecto, el mandatario de los samarios señaló desde su cuenta oficial de X que, “la ratificación de mi elección como Alcalde de los samarios, me llena de más compromiso y de ganas de avanzar con mucha entrega y disciplina, para lograr los objetivos que nos hemos trazado: la transformación de nuestra amada Santa Marta”.

Dijo también que seguirá “adelante con nuestro Plan de Desarrollo, para entregarle a todos mis coterráneos una mejor ciudad, la que se merecen y la que durante décadas privaron de soluciones estructurales, como la de acueducto y alcantarillado”.

Con esta decisión, la máxima autoridad de lo contencioso electoral despeja el panorama político en la capital del Magdalena y otorga estabilidad institucional a la administración distrital.