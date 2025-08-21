Caso de homicidio en Maripí: Gobernación asegura que pesquisas van por buen camino

Maripí

Las festividades del municipio de Maripí fueron suspendidas tras el homicidio de un ciudadano ocurrido en medio de la programación el pasado fin de semana. El hecho obligó a las autoridades municipales y departamentales a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad.

La secretaria de Gobierno y Acción Social de Boyacá, Alejandra Pico, confirmó que la investigación avanza con celeridad y ya se cuentan con indicios sobre el responsable.

“En este momento tenemos información valiosa por parte de las unidades de investigación judicial y esperamos dar pronto resultados positivos al departamento. Boyacá mantiene una política de cero impunidades y actualmente contamos con un esclarecimiento cercano al 86% en casos de homicidio, una de las cifras más altas del país”, señaló la funcionaria.

La Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Maripí anunciaron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y judicializar al autor del crimen.

Durante un consejo de seguridad extraordinario realizado el domingo, las autoridades concluyeron que la suspensión de las festividades es una medida necesaria para enviar un mensaje claro a la ciudadanía.

“Las fiestas deben celebrarse en paz, sin armas y con un consumo responsable de bebidas embriagantes. La mayoría de hechos violentos en Boyacá están relacionados con el exceso de alcohol y el porte de armas, lo cual atenta contra la vida y la integridad de las personas”, recalcó Pico.