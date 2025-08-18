Ofrecen recompensa por el paradero del homicida de un ciudadano en Maripí, Boyacá

El municipio de Maripí, Boyacá, está de luto por la muerte de Oscar Andrés Casallas Robayo, ocurrida en el marco de sus festividades.

Maripí

El pasado sábado 16 de agosto en horas de la noche, se registró en el municipio de Maripí un lamentable hecho de aparente intolerancia que le costó la vida a Oscar Andrés Casallas Robayo, en el marco del XII Festival Cultural y Reinado de la Panela Maripense Sabor y Tradición, el cual tuvo que ser suspendido.

Frente a lo sucedido, el alcalde del municipio de Maripí, Miller Fair Romero Murcia, rechazó el homicidio de Oscar Casallas y expresó sus condolencias a la familia.

“A la familia que hoy pierde un ser querido en nombre propio y de mi esposa decirle que lo lamentamos, que estamos con ustedes en este trago amargo que hoy enluta a la familia Casallas. Reiterarles a todos los maripenses y los visitantes que una diferencia, una intolerancia, no es motivo para acabar con una vida humana independientemente de la persona que sea. La producción se apagará por respeto al mismo Maripense y por respeto a la familia que hoy se encuentra llorando por la partida de un ser querido”, indicó el mandatario de Maripí.

Por otro lado, el mandatario aseguró que se buscará una nueva fecha para desarrollar las festividades y presentación de los artistas que se iban a presentar en el escenario del parque principal.

“Quiero agradecerles a todos por la comprensión, por la paciencia. Estos trámites no son tan sencillos como uno quisiera, pero tengan algo seguro que este festival y esta fiesta tradicional de los maripenses sigue y se continuará, y lo haremos, y nos levantaremos de la mejor manera porque el evento tiene que terminar, pero decirles a todos que yo les estaría avisando cuando se vuelve a reagendar, vamos a organizar fechas con los artistas que tienen la voluntad de presentarse y poderlo terminarlo como Dios manda”, agregó Romero Murcia.

Ante estos hechos, la Gobernación de Boyacá, en articulación con la Alcaldía Municipal de Maripí, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público, adelantaron un Consejo Extraordinario de Seguridad, en el cual las autoridades tomaron decisiones inmediatas para salvaguardar la integridad de la ciudadanía, entre ellas la suspensión de las festividades programadas y ofreció una recompensa de $10 millones que permita ubicar a la persona que accionó el arma de fuego que le quitó la vida a Oscar Andrés Casallas.

“Con el fin de garantizar resultados efectivos, el señor gobernador Carlos Amaya, anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos, a la cual se suma la Alcaldía Municipal con otros 10 millones, para un total de 20 millones de pesos, por información que permita la identificación y ubicación del agresor. Asimismo, se informa a la opinión pública que unidades de la Policía Judicial y de Investigación adelantan todas las acciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y la captura del responsable”, señalaron desde la Gobernación de Boyacá.

Por su parte, las autoridades competentes adelantan las acciones e investigaciones necesarias para esclarecer este hecho que enluta al municipio de Maripí.