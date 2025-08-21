Cambio Radical alerta por amenazas contra el parlamentario Jairo Cristo

Cúcuta

El Partido Cambio Radical alertó sobre la situación de riesgo por amenazas que viene sufriendo el Representante a la Cámara Jairo Cristo, al parecer por personas desconocidas, desde el vecino país.

El dirigente político dijo a Caracol Radio que “vemos como el gobierno de Gustavo Petro ha querido callar la oposición, nos damos cuenta que la semana pasada fue el representante Triana y ahora se generan estos hechos”.

“Esta semana ya comenzaron sistemáticamente, considero que la oposición es fundamental para una democracia, sino existe la oposición la democracia se acaba y vemos sistemáticamente que eso es lo que viene haciendo el presidente Gustavo Petro” dijo el dirigente político.

Indicó que al parecer “lo que hemos denunciado de todo lo que sucede en el Catatumbo, lo que pasa con el acuerdo de entendimiento, lo que esta pasando con los colombianos detenidos ilegalmente en Venezuela; ha generado esta situación. No le ha gustado al gobierno, no le ha Gustavo al gobierno de Maduro porque lo hemos llamado como es, un dictador un violador de derechos humanos, eso nos coloca en una desventaja total y eso ha provocado que hayamos recibido llamadas intimidatorias desde Venezuela” dijo el parlamentario.

Explicó que “a los servidores públicos nos hace el estudio de riesgo la policía.Esas medidas tienen que ser avaladas por la Unidad Nacional de Protección, y nos damos cuenta como desde esa unidad, como desde el Cerren que es un organismo político que no ha querido atender a la oposición”.

Finalmente criticó la forma como se adelantan las evaluaciones de riesgo “vemos como les dan esquemas a los guerrilleros, delincuentes, como crecen los esquemas por parte de ellos, pero no hay esquemas para la oposición, siempre se lavan las manos, como la UNP no realiza lo que debe hacer y claro siempre quiere recargarse en la policía nacional”.

Y finalizó manifestando que “yo si quiero decir que la policía nacional me ha brindado todas las garantías, contrario a la UNP”.