Cámara de Comercio de Cartagena se transforma con el Sistema Registral SII

Cartagena

La Cámara de Comercio de Cartagena informó a la comunidad, a sus empresarios y emprendedores que entró en funcionamiento el nuevo Sistema Registral SII, una herramienta innovadora que fortalece la atención y optimiza los servicios registrales de la entidad.

Este paso marca el inicio de una nueva etapa en la gestión empresarial de Bolívar, enmarcada en los 110 años de historia y compromiso de la Cámara con el desarrollo económico y social de la región. Con el SII los usuarios podrán acceder a un sistema más flexible, eficiente y seguro, alineado con las exigencias de un entorno cada vez más digitalizado.

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, Andrea Piña Gómez, resaltó: “La entrada en operación del Sistema Registral SII es un hito en nuestra transformación institucional. Con esta herramienta innovadora, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer a empresarios y emprendedores un servicio más eficiente, confiable y a la altura de sus necesidades. Nos estamos modernizando para servir mejor y acompañar el crecimiento de nuestra región”.

Con la puesta en marcha de este sistema, la Cámara ratifica su apuesta por la transformación digital, la innovación y la mejora continua, reafirmando que cada cambio está orientado a fortalecer el tejido empresarial y a impulsar la competitividad del territorio.