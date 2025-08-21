Autoridades abogan por el regreso a la libertad de todos los secuestrados en Norte de Santander

Cúcuta

Norte de Santander es uno de los municipios más afectados por el delito del secuestro durante los últimos años.

Se estima que en esta zona del país más de sesenta personas han sido víctimas de este flagelo por culpa del accionar de grupos delincuenciales, bandas trasnacionales y organizaciones guerrilleras que delinquen en el oriente del país.

El comisionado de paz Luis Fernando Niño dijo a Caracol Radio que “hemos abogado por la libertad de las personas que están hoy secuestradas. Hemos preguntado a la comisaría del ELN por la situación de las personas que ese grupo se ha llevado y esperamos que a futuro podamos entregar buenas noticias a las familias de quienes han sido secuestrados”.

Así mismo señaló que desde esa función, en apoyo con la iglesia católica, la defensoría del pueblo y la ONU se mantiene la labor humanitaria con el único propósito de contribuir en acciones que permitan traer de regreso a la libertad a las víctimas de este flagelo.

El funcionario reconoció que por la coyuntura política que vive la frontera, la presencia de actores armados y la tensión entre Venezuela y Estados Unidos podría afectar el futuro de las liberaciones.