Ataque sicarial en La Unión, Valle: asesinan a joven de 16 años y a un perro; mujer resulta herida

Un violento ataque sicarial en La Unión, norte del Valle del Cauca, dejó como saldo la muerte de un adolescente de 16 años, un perro que se encontraba en el lugar y una mujer gravemente herida. El hecho ocurrió al interior del polideportivo El Jardín, mientras varias personas realizaban actividades deportivas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el joven fue sorprendido por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones. En medio del ataque, una mujer fue impactada en una pierna por una bala perdida y trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde se encuentra fuera de peligro. Un perro que estaba en el lugar también murió como daño colateral.

La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle, confirmó que el adolescente tenía dos anotaciones en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, por presunto tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

“Las patrullas fueron alertadas por disparos en el polideportivo El Jardín. Al llegar, se encontró al menor sin signos vitales y a una mujer herida, quien fue atendida por los galenos y está fuera de peligro”, indicó la oficial.

Las autoridades han desplegado un equipo de investigadores para esclarecer los hechos, identificar a los autores materiales e indagar los posibles móviles detrás del crimen.