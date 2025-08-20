VIDEO| Apartamenteros tienen azotados a habitantes de Chapinero y Teusaquillo en Bogotá

Bogotá D.C

La cuenta de Instagram Distrito Chapinero (@distrito_ch) publicó en sus redes sociales videos de cámaras de seguridad en los que se evidencia a un hombre y una mujer que entran a edificios que tienen una portería automática, sin porteros.

Estos apartamenteros se aprovecharían de algunos de estos edificios ubicados entre la calle 57 y 53 con carrera cuarta.

Los videos han causado indignación por parte de los habitantes de la localidad. Los internautas han dejado comentarios de que les ha pasado lo mismo en sus edificios y muchas veces lo que hacen los delincuentes es robar partes de los automóviles y bicicletas de los parqueaderos.

“A mi edificio se metieron hace dos meses y se robaron una cicla, rompieron cables y abrieron el garaje. Volvieron a los pocos días después, pero ya habíamos echado candado y no lo lograron”, escribió una mujer.

“En mi edificio también ingresaron el lunes festivo a las 5am…forzaron una puerta con sensor y se llevaron 3 bicicletas y una patineta del parqueadero”, escribió otra habitante de la localidad.

Algunos habitante reconocen a los presuntos delincuentes, que serían un hombre y una mujer.

“Ese mismo señor ingresó a los parqueaderos de nuestro edificio hace unos 6 meses o más. Se llevó un patineta eléctrica”, indicó un hombre.

Lo que estarían haciendo los delincuentes es dañar el sistema de seguridad de puertas de estos edificios para poder entrar y robar.

Aunque la Secretaria de Seguridad ya tiene conocimiento de estos casos, la comunidad pide mayor presencia policial.

“Siento que la seguridad ha disminuido muchísimo en la zona. En los sectores como la G, por la 54, que está lleno de cafés y comercio, se ha vuelto imposible caminar. Uno vive con miedo a sacar el celular, a escuchar una moto que pase cerca, uno ya piensa que lo van a atracar”, contó Clara, una habitante de Chapinero alto.

Aunque la mayoría de edificios tienen porteros o encargados de la seguridad privada del edificio, el miedo en el sector todavía es latente.

“Afortunadamente mi edificio tiene seguridad privada, lo cual me genera cierta tranquilidad. Sin embargo, los comercios ya no se puede tener como el celular en la mesa, los computadores”, indicó Juan José otro habitante del sector.

Caminar por Chapinero alto y Teusaquillo se ha vuelto un dolor de cabeza para las personas que frecuentan la zona.

“Hace no mucho tiempo me intentaron robar a una cuadra de mi casa en la 57 con quinta, un señor en moto en una zona donde antes la verdad no había tanta inseguridad, ahora es imposible caminar”, expresó Catalina quien con el tiempo ha presenciado como la seguridad se ha deteriorado.

En el barrio Palermo, cerca a la Universidad Javeriana, varios edificios han sido atacados por delincuentes. En los videos de cámaras de seguridad también quedó grabado.

“Él tuvo que sacar un pestillo, tuvo que forzar la puerta y luego él entró estuvo aproximadamente 40 minutos adentro y dañó un candado de un depósito interior que está en el fondo y de ahí sacó una patineta eléctrica y una y una hidrolavadora de mi propiedad”, aseguró Javier habitante del edificio.

La Secretaría de Seguridad tiene conocimiento de estos videos e iniciaron las respectivas investigaciones para identificar a los delincuentes y capturarlos.

Por su parte, se hace un llamado a la ciudadanía a denunciar estos casos y a brindar información a las autoridades para acelerar el proceso de investigación.