Una persona fue asesinada en el barrio La Victoria de Cúcuta

Ataque sicarial en el barrio La Victoria. / Foto: Noticias de Impacto.

Cúcuta.

Un hombre falleció tras ser atacado a disparos mientras se movilizaba en una motocicleta en el barrio La Victoria, de la Ciudadela Juan Atalaya.

La víctima fue identificada como Yordin Leonardo Torres.

Según las primeras informaciones, Torres fue abordado por sujetos que también se desplazaban en motocicleta, quienes dispararon en su contra.

Tras el ataque, la víctima quedó tendida al costado de la vía y fue trasladada por la comunidad a un centro asistencial cercano, donde ingresó sin signos vitales.

La motocicleta en la que se desplazaba permaneció en el lugar de los hechos.

Las autoridades realizan la inspección técnica y adelantan la investigación para establecer las circunstancias del hecho y la identidad de los responsables.