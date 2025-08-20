Una mujer dio a luz en el baño de un establecimiento de comercio en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que uniformados de la institución atendieron un caso en el que una mujer se encontraba en trabajo de parto en el baño de un establecimiento comercial ubicado en la calle 21 entre carreras tercera y cuarta.

“En una rápida y efectiva reacción, uniformados adscritos a la Estación de Policía Sur activaron el protocolo inmediato para atender un parto, brindando asistencia y apoyo a una mujer que se encontraba en trabajo de parto en el sector del barrio Estación, en la ciudad de Ibagué”, dijo el mayor Luis Carlos Flórez Quintero, comandante de la Estación de Policía Sur de la Metropolitana.

Según conoció Caracol Radio, la comunidad del sector alertó a los policías sobre la situación de emergencia. De inmediato, los uniformados se dirigieron al lugar y encontraron a una mujer en el baño de un establecimiento, quien manifestó que ya había dado a luz.

“Conforme a los protocolos establecidos, se informó a la central de comunicaciones para la coordinación de una ambulancia. En pocos minutos, el vehículo de emergencias arribó al sitio y, junto al personal policial, se garantizó la atención adecuada”, afirmó el mayor Luis Carlos Flórez Quintero.

Tras la atención del caso, el personal de la Policía Metropolitana realizó el acompañamiento y el traslado de la madre junto a su bebé hacia el hospital Federico Lleras Acosta, donde recibieron la atención médica especializada.

“Este tipo de actuaciones ratifica nuestro compromiso con la protección de la vida, la seguridad y el bienestar de la comunidad, destacando la vocación de servicio y la disposición permanente de nuestros uniformados para atender cualquier situación que requiera apoyo inmediato”, puntualizó el mayor, Luis Carlos Flórez Quintero, comandante de la Estación de Policía Sur.