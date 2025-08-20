Taxistas denuncian presuntas microextorsiones en conjuntos residenciales de Cúcuta

Cúcuta.

El gremio de taxistas de Cúcuta denunció presuntas microextorsiones por parte de vigilantes de algunos conjuntos residenciales, quienes serían los encargados de llamar los servicios de transporte y, a cambio, estarían cobrando dinero y exigencias adicionales a los conductores.

“Antes pedían 500 pesos por cada carrera que llamaban, ahora ya son dos mil. Incluso hay casos en los que piden almuerzos los domingos o potes de agua. Esto termina afectando directamente al usuario, porque ese sobrecosto lo tenemos que recargar en la tarifa”, señaló Juan Carlos Bastos, líder del gremio.

El vocero explicó que este sistema paralelo de asignación de servicios impide que los usuarios contacten directamente a las empresas de taxi y genera un sobrecosto injustificado.

“Si el vigilante no recibe el pago, simplemente no llama taxi y prefiere contactar vehículos particulares que sí acceden a darle lo que pide. Eso es una microextorsión y no lo podemos permitir”, advirtió.

De igual manera, Bastos denunció que en el puente internacional Atanasio Girardot un vigilante ubicado en las oficinas de Migración presuntamente estaría obstaculizando el paso de pasajeros hacia las oficinas de sellado de documentos.

“Ayer cinco compañeros tuvieron inconvenientes, y uno de ellos contó que tuvo que pagar 10 mil pesos para poder pasar. Lo más grave es que esta persona se tapa el rostro y el uniforme para no ser reconocida”, relató.

El gremio hizo un llamado a las autoridades para que investiguen estas denuncias y se adopten medidas que eviten abusos contra usuarios y conductores.

“Ya le dijimos a los compañeros que graben cualquier irregularidad y la denuncien, porque no se puede permitir que los vigilantes se tomen funciones que no les corresponden”, puntualizó Bastos.