Cartagena

Sicarios asesinaron a un motociclista venezolano en La Plazuela

Los hechos ocurrieron en plena vía pública

Colprensa

Colprensa

En el barrio La Plazuela, se presentó el homicidio de Cristofer Reyes Pirela de 35 años, natural de Venezuela, por arma de fuego, quien falleció en el lugar de los hechos.

Según los testigos del lugar, el occiso se encontraba en vía pública de este sector, cuando un sicario en motocicleta lo impacta con proyectil y huye del lugar.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades de la SIJIN. El finado no reporta antecedentes judiciales.

