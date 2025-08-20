Rescatan a 9 mineros atrapados dentro de una mina en Marmato, Caldas

Manizales

Por lo menos 10 horas duró el proceso de rescate en Marmato, donde se presentó una emergencia que dejó 9 mineros atrapados al interior de una mina, los hechos ocurrieron por un deslizamiento ocurrido en el Cerro El Burro.

Desde el primer momento, Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Marmato, con el apoyo de otros organismos de socorro, se desplegaron en el lugar para iniciar las complejas labores de rescate.

La principal dificultad radicada en el acceso al punto exacto donde se encontraban los trabajadores, ya que el deslizamiento había obstruido las entradas y salidas de la mina, reduciendo significativamente los espacios disponibles para la operación.

El Cerro el Burro

Es una zona de explotación minera ubicada en la parte alta del antiguo parque de la localidad, por lo que de inmediato se generó una movilización de equipos de rescate para lograr sacar a las personas que se encuentran atrapadas.

José Hernando Gallego, comandante de Bomberos de Marmato, confirmó en Caracol Radio que los mineros ya fueron rescatados y se encuentran en buenas condiciones de salud, sin embargo, están siendo valorados en un centro asistencial