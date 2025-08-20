Repetirán la audiencia de imputación contra el exalcalde de Montelíbano, José David Cura

En las últimas horas el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Montelíbano ordenó la reconstrucción de la audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde José David Cura Buelvas, para que se pueda cumplir con la audiencia de acusación por los supuestos delitos de acceso carnal violento en concurso con acoso sexual.

La decisión surge por la “supuesta falta de grabación de los audios correspondientes a la audiencia de imputación de cargos” que conllevó de “manera sorpresiva” la suspensión en su momento de la etapa de acusación.

“En aras a precaver nulidades y para un adecuado control de la formulación de acusación que realice la Fiscalía, es indispensable que el juez de control de garantías ante quien se realizó la formulación de imputación reconstruya la audiencia, para que este despacho pueda conocer allí lo acontecido”, señala el Juzgado.

La audiencia de imputación, la cual se había llevado a cabo el pasado 7 de marzo, fue reprogramada para este miércoles 20 de agosto, cuando se espera que continúe el proceso judicial en su contra que ha resonado en todo el departamento de Córdoba.

Según las investigaciones, Cura siendo alcalde habría establecido una relación amorosa con una joven de 20 años, quien denunció abusos y amenazas tras dar por terminado el noviazgo. Ella lo denunció por presunto acto sexual violento.

Según el testimonio de la víctima ante la Fiscalía, el exmandatario cordobés la “sometió a múltiples agresiones físicas y psicológicas durante su relación”.

“Sentía asco por lo que me hacía. Me golpeaba, me mordía y me dejaba morado. Me decía palabras feas. Yo no quería estar con él, y él lo sabía, pero no le importaba”, relató la joven en audiencia de ese entonces.

Es importante destacar que el exalcalde también enfrenta otro proceso penal: ya fue condenado en primera instancia a 64 meses de prisión, al ser hallado responsable del delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.