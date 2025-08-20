Hermanos Arrieta son procesados por presunta implicación en incendio de maquinara de Canacol Energy

En San Marcos, un juez de segunda instancia confirmó la medida de aseguramiento intramural contra los hermanos Manuel Antonio Arrieta Madarriaga, Darinel Arrieta Madarriaga y Juan Carlos Arrieta Madarriaga, procesados por su presunta implicación en el sabotaje e incendio de maquinaria del proyecto de exploración de gas Sucre Norte.

El ataque ocurrió el pasado 5 de mayo en la vereda Nueva Esperanza, según informó la Policía Nacional.

De acuerdo con el informe oficial de la Policía, los capturados están vinculados a delitos como instrumentalización de menores, concierto para delinquir, terrorismo, extorsión, daño en bien ajeno y obstrucción de vías públicas. El ataque causó pérdidas estimadas en seis mil millones de pesos.

La investigación también apunta a su participación en otros hechos registrados el 1.º de abril de 2025, incluyendo daño en bien ajeno, violencia contra servidor público, fraude a resolución judicial e instigación a delinquir.

Tras la apelación presentada por la defensa, la Corte ratificó la detención preventiva en centro carcelario, lo que representa un avance en los esfuerzos por combatir delitos que afectan la seguridad y la inversión en el sector energético de Sucre.

La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto que ponga en riesgo los proyectos estratégicos y el orden público en el departamento, reiterando el compromiso institucional con la protección del desarrollo del territorio.