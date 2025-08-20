¿Qué es el Lederhosen, el tradicional traje que usó Luis Díaz con el Bayern Munich?

El pasado 30 de julio se confirmó la llegada de Luis Díaz como nuevo jugador del Bayern Munich con un contrato que lo vinculará por cuatro temporadas, es decir, hasta junio de 2029. De esta manera, se convirtió en el tercer futbolista colombiano que llega a la institución tras Adolfo ‘Tren’ Valencia y James Rodríguez.

El guajiro, quien militó durante tres temporadas en el Liverpool, fue figura con los bávaros en la conquista de la reciente Supercopa de Alemania al anotar uno de los goles de la final. Con ello, espera convertirse en figura en un plantel que cuenta con figuras de la talla de Harry Kane, Manuel Neuer o Joshua Kimmich.

Y es que Luis Díaz se ha sabido integrar de buena manera en el Bayern Munich tanto dentro como fuera de la cancha. Una muestra de ello es su aparición en una sesión de fotos en la que viste el Lederhosen, un traje muy tradicional en territorio alemán y que es el apropiado para acompañar la celebración del Oktoberfest, la cual ocurre entre finales de septiembre y comienzos de octubre.

¿Cómo viene el Lederhosen?

El Lederhosen literalmente significa “pantalones de cuero”, y es que es así como está confeccionado este vestuario. En este caso, es fabricado en cuero debido a su resistencia, duración y facilidad para limpiarlo. Esto hace que venga en colores negro y café. Originalmente, era la ropa de trabajo que utilizaban los campesinos. Si bien las mangas son cortas, hay algunos que la manejan más largas.

Durante el reinado de Francisco José I en el Imperio Austrohúngaro, el Lederhosen adquirió popularidad no solamente en Alemania, sino también en Austria y en el norte de Italia. De esta manera, dejó de ser una indumentaria de trabajo a ser un traje típico. De hecho, es muy habitual que los hombres lo utilicen para celebrar el tradicional Oktoberfest.

¿Qué trajes se utilizan en el Oktoberfest?

Durante la celebración del Oktoberfest, es común ver a los hombres usando el Lederhosen. En el caso de las mujeres, ellas visten el dirndl, el cual consiste en un vestido largo con falda y un delantal. Este también era originalmente una prenda de trabajo. No obstante, también se volvió popular entre la aristocracia con el paso de los años.

Por su parte, el traje que utilizan los hombres con motivo del Oktoberfest consiste en un pantalón corto con tirantas que se suele acompañar con una camisa larga.

A pesar de que esta es una fiesta tradicional en el sur de Alemania, donde está el estado de Baviera, se ha extendido a diferentes partes del mundo, pues en países como Colombia también se sirven grandes cantidades de cerveza y de comida tradicional durante los meses de septiembre y octubre. Esto es muy usual en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla.

¿Cuándo volverá a jugar Luis Díaz con el Bayern Munich?

Tras ganar la Supercopa de Alemania, el Bayern Munich se prepara para su debut en la Bundesliga, donde enfrentará este viernes como local al Leipzig en busca de defender el título logrado la temporada anterior.

Allí se espera que Luis Díaz sea considerado por su técnico, Vincent Kompany, para quedarse con la victoria en el Allianz Arena de Múnich.