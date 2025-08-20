Pistoleros mataron a joven de 19 años en el puente de la Variante en Turbaco, Bolívar

Cartagena

Pistoleros a sueldo aprovecharon la oscuridad del puente de Turbaco en la Variante Mamonal para acabar con la vida de un joven de 19 años. La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que la víctima fatal fue Juan Sebastián Julio Miranda.

De acuerdo con testigos, el hoy occiso se movilizaba en una motocicleta y de un momento a otro fue atacado con arma de fuego por sujetos que iban a bordo de un vehículo similar.

Juan Sebastián perdió la vida ante la gravedad de las lesiones, mientras que los homicidas emprendieron la huida rápidamente.

La Policía indicó que el occiso presentaba una anotación judicial por el delito de tráfico de estupefacientes y hasta el momento los móviles son materia de investigación. La inspección técnica fue adelantada por unidades de la Sijín.