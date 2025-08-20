Piden investigación por incendio que dejó tres heridos en una celda de la cárcel de Ibagué

Ibagué

El Sindicato de Trabajadores del INPEC se pronunció por el caso que se registró en un celda de la cárcel de Picaleña en la que resultaron lesionados tres internos de este centro de reclusión.

Según Alejandro Durán, líder sindical de los trabajadores del INPEC, uno de los guardias que realizaba la ronda encontró que en una celda del pabellón 11 estructura 1 se presentaba un conato de incendio por lo que solicitó apoyo de personal disponible. En el sitio se encontraron tres privados de la libertad con lesiones de gravedad.

“Se prestaron los primeros auxilios a tres privados de la libertad heridos en un conato de incendio. Los tres privados de la libertad son llevados de inmediato al área de sanidad, el área de sanidad hace la revisión y entrega las respectivas órdenes de desplazamiento al hospital Federico Lleras”, dijo Durán.

Los hechos que son por ahora materia de investigación para establecer las causas de la conflagración dejó a los privados de la libertad José Manuel Guzmán Godoy, alias ‘Chepe’ de la ciudad de Medellín y Rubén Darío Santacoloma de Ibagué llevaron la peor parte, siendo recluidos en el Hospital Federico Lleras Acosta.

“Estamos a la espera de los partes médicos sobre los privados de la libertad y se realice la investigación pertinente para que se arroje los resultados de la misma”, destacó Alejandro Durán.

¿Qué se sabe de los internos lesionados en la cárcel de Picaleña?

José Manuel Guzmán Godoy, alias ‘Chepe’ es un hombre de 37 años, esta persona sufrió lesiones en la cara, cuello, brazos. A nivel delincuencial tiene dos condenas, una por fuga de presos y la otra por concierto para delinquir. En el 202 participó en una fuga masiva de internos de una estación de Policía en Medellín.

Rubén Darío Santocoloma López, es un hombre de 29 años, registra dos condenas por hurto calificado. Presentó lesiones en la cara, cuello y otras parte del cuerpo.

Dato: familiares de los internos lesionados piden una investigación al interior del centro de reclusión debido a que manifiestan que previo al hecho en el que resultaron lesionados por las llamas habrían sido golpeados.