Neiva tendrá Centro de Bienestar Animal en el oriente del municipio

Neiva

La administración municipal de Neiva anunció que dentro de las metas del Plan de Desarrollo 2026 está incluida la construcción del Centro de Bienestar Animal. Para avanzar en este propósito ya se cuenta con un predio de propiedad del municipio, un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y un borrador de estudios previos que permitirán iniciar la primera fase del proyecto.

En septiembre se publicará en la página oficial el concurso de méritos, amparado en la Ley 80, para contratar los estudios y diseños del centro. Con ello, la administración busca anticiparse y garantizar que en el próximo año se pueda iniciar la construcción de esta obra estratégica. El propósito es ofrecer un espacio digno y adecuado para la atención de animales en situación de abandono.

Andrés Felipe Gutiérrez, secretario de medio ambiente, comentó que “tras la evaluación de varios predios, se definió que la obra se ejecutará en un lote ubicado al oriente de Neiva, en la salida hacia Vegalarga, cerca del sector conocido como Careperro. El proyecto se desarrollará bajo lineamientos de sostenibilidad, gracias a la gestión realizada con el Ministerio de Ambiente, lo que permitirá garantizar no solo el bienestar animal sino también la viabilidad ambiental del centro”.

El Centro de Bienestar Animal estará diseñado principalmente para caninos, felinos, equinos y algunos bovinos, asegurando espacios adecuados para su cuidado. El valor final de la obra se establecerá con base en los estudios y diseños que se contraten mediante el concurso de méritos. De esta forma, Neiva contará con un proyecto estratégico que contribuirá a la protección y dignificación de los animales en el municipio.