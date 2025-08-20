Más de 200 agresiones por animales al mes en Neiva

Neiva

En Neiva, las cifras de agresiones por animales domésticos son alarmantes. Según las autoridades de salud, cada mes se registran entre 280 y 300 casos de mordeduras por perros y gatos. Esta situación se debe, en gran parte, a la falta de tenencia responsable de mascotas, pues muchos animales salen de sus hogares por susto, miedo o desconocimiento de las personas.

El fenómeno de los perros callejeros también preocupa a la comunidad. Aunque no existe una cifra oficial de cuántos deambulan en la ciudad, se reconoce que su presencia es evidente en diferentes sectores. El secretario de Medio Ambiente ha adelantado esfuerzos importantes, en el marco del plan de desarrollo, que contempla la creación de un centro de bienestar animal.

Actualmente, la Secretaría de Salud, Lilibeth Galván, afirmo que “a través del área de zoonosis, alberga 14 perros que fueron abandonados hace más de una década. Sin embargo, las cifras de mordeduras no disminuyen y en sectores como la Comuna 6 se reportan hasta siete casos diarios. Este panorama evidencia la necesidad de fortalecer campañas de educación sobre el cuidado y control de mascotas”.

Neiva continúa bajo un plan de cinco años para la eliminación de la rabia, luego de haberse registrado un caso en 2020. Las autoridades destacan que los hombres son la población más afectada, debido a que permanecen mayor tiempo en las calles por sus labores. Por ello, se insiste en un trabajo conjunto con la comunidad para reducir los riesgos y promover una convivencia responsable con los animales.