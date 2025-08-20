Libres soldados secuestrados por el ELN en Cúcuta

Cúcuta

Una comisión humanitaria integrada por miembros de la Conferencia Episcopal Colombiana, Defensoría del Pueblo y delegados de la ONU fueron entregados los dos militares que fueron secuestrados en Cúcuta, hace cuatro meses por el ELN.

Los militares Yimel Andrés Coral Gómez y Julián Reinel fueron abordados por hombres en motocicleta, portando armas largas en momentos en que adelantaban labores anti extorsión en inmediaciones de la cárcel Modelo de Cúcuta, cuando fueron plagiados.

Inicialmente mediante un comunicado el grupo armado ilegal se atribuyó el hecho, posteriormente entregaron pruebas de supervivencia a través de videos en redes sociales, después trascendió que habían sido llevados a la región del Catatumbo y posteriormente trasladados a territorio venezolano, este hecho denunciado por el ministro de defensa de Colombia, Pedro Sánchez.

Luego de despejar un área, en la zona de frontera colombo venezolana en jurisdicción del municipio de Tibú, los soldados pertenecientes al Gaula Militar fueron traídos a territorio colombiano, y ante la intervención de un delegado del gobierno nacional, enviado con ese propósito.

Se está a la expectativa de conocer el estado de salud de los dos soldados profesionales que permanecieron 120 días privados de la libertad, como también se espera el reencuentro con sus familiares, y seres queridos.