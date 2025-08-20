La senadora Clara López anuncia que será precandidata a la presidencia

La senadora del Pacto Histórico, Clara López, oficializó su precandidatura a la Presidencia de la República para las elecciones de 2026. En su declaración, señaló que su intención es construir un “gran frente amplio” que convoque a distintos sectores de izquierda, socialdemócratas y progresistas del país.

“He decidido participar en este proceso con el ánimo de convocar, de escuchar y de transmitir que todos los colombianos tenemos una parte de la verdad. La razón completa está en todos nosotros”, afirmó López al anunciar su aspiración.

La exministra explicó que su candidatura busca poner al servicio del país una propuesta desde la diversidad política y social, con el objetivo de tomar decisiones que, según dijo, respondan a las necesidades de todos los colombianos.

Le puede interesar: Mis contendores a la presidencia no están en la izquierda, están en la derecha: Clara López

“Aspiraré a la presidencia de la República como candidata de un gran frente amplio, de izquierdas, de socialdemócratas, de gente progresista de Colombia y aspiro poderles servir a mi país desde esa cumbre donde se pueden tomar decisiones serias que afecten a todos los colombianos”, concluyó.

Con este anuncio, Clara López se suma a la lista de aspirantes que empiezan a perfilarse de cara a la contienda presidencial de 2026.