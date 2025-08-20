La Iglesia se planta en Cúcuta para llevar esperanza en medio de la guerra

Cúcuta.

El II Congreso Nacional de Evangelización arrancó en Cúcuta con la presencia de obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y laicos de más de 25 diócesis del país, en un encuentro que congrega a cerca de tres mil personas.

Durante cuatro días, la ciudad fronteriza será escenario de reflexión sobre la catequesis como misión esencial de la Iglesia y del desafío de anunciar el Evangelio en medio de realidades atravesadas por la violencia.

Monseñor Orlando Olave Villanoba, obispo de la Diócesis de Ocaña, destacó que la elección de esta sede no fue casual.

Desde hace tres años se definió que Cúcuta sería el epicentro de esta cita nacional, decisión que hoy cobra mayor fuerza en un contexto marcado por los enfrentamientos en el Catatumbo y la persistencia del conflicto armado.

“La Iglesia no es ajena a la realidad de los territorios. Estar aquí significa mostrar que la fe camina con las comunidades y que, en medio de la dificultad, hay un mensaje de reconciliación y de paz”, aseguró.

El prelado recordó que, en los momentos más duros de la confrontación en el Catatumbo, la Iglesia estuvo presente en los corregimientos y veredas, acompañando a las comunidades. Por eso, dijo, este congreso tiene un profundo significado: “Queremos anunciar con fuerza, pero no con la fuerza humana, sino con la del Espíritu Santo, que Jesucristo es esperanza para niños, jóvenes y adultos en esta región que tanto ha sufrido”.

El evento también busca fortalecer la comunión entre las diferentes diócesis, compartir experiencias de trabajo pastoral y proyectar el camino de la evangelización en los próximos años.

Tras su paso por Barranquilla en 2023, este encuentro se seguirá celebrando cada tres años, mientras que en los periodos intermedios se realizan reuniones más pequeñas.

En la agenda está previsto que después de dos encuentros en Girardot, la sede regrese a Ocaña en 2027.

El congreso, que se extenderá hasta el jueves 22 de agosto, se desarrolla bajo el lema del Jubileo de la Esperanza impulsado por el Papa Francisco, como un llamado a renovar la fe en tiempos de incertidumbre y a reafirmar la presencia de la Iglesia en los territorios donde más se necesita.