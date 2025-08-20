Hurtan 9 millones de un camión de gaseosas en zona rural de Neira, Caldas
Hay preocupación en Neira con el hurto de un camión de gaseosas en la carretera que comunica al municipio con Pacifico Tres. El robo fue de 9 millones de pesos y se presentaron disparos.
Manizales
Jhon Jairo Castaño Flórez, alcalde de Neira, confirmó que en la vereda San José, muy cerca a la vía Pacifico tres se presentó un hurto con pistola a un carro de una empresa de gaseosas.
Al parecer unos hombres armados pararon el vehículo intimidaron y dispararon a los ocupantes del vehículo robándoles cerca de 9 millones de pesos y los celulares. Aún las autoridades no identifican a los responsables de este hecho.
“Sí, en efecto se presentó un hurto en jurisdicción del municipio de Neira, específicamente en la vía que comunica la salida para llegar a Pacífico Tres en la vereda Tapias, donde al parecer un vehículo de una compañía de gaseosas es interceptado por una motocicleta donde se genera el hurto y digamos se llevan un botín con aproximadamente 9 millones de pesos”, dijo el alcalde de la localidad.
La Policía Caldas atendió el caso en coordinación de la Fiscalía para identificar a los responsables de estos hechos
“Hubo disparo con lo cual asustaron a los trabajadores y empleados de esta compañía salen ilesos y se ha hecho la articulación con la reacción del kilómetro 41 y para ello se ha hecho una medida rápida y efectiva con la Policía Nacional para buscar acelerar las investigaciones para dar con el paradero de las personas que fueron las responsables de este hurto.”, comentó Flórez.