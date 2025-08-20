Hurtan 9 millones de un camión de gaseosas en zona rural de Neira, Caldas

Manizales

Jhon Jairo Castaño Flórez, alcalde de Neira, confirmó que en la vereda San José, muy cerca a la vía Pacifico tres se presentó un hurto con pistola a un carro de una empresa de gaseosas.

Al parecer unos hombres armados pararon el vehículo intimidaron y dispararon a los ocupantes del vehículo robándoles cerca de 9 millones de pesos y los celulares. Aún las autoridades no identifican a los responsables de este hecho.

“Sí, en efecto se presentó un hurto en jurisdicción del municipio de Neira, específicamente en la vía que comunica la salida para llegar a Pacífico Tres en la vereda Tapias, donde al parecer un vehículo de una compañía de gaseosas es interceptado por una motocicleta donde se genera el hurto y digamos se llevan un botín con aproximadamente 9 millones de pesos”, dijo el alcalde de la localidad.

La Policía Caldas atendió el caso en coordinación de la Fiscalía para identificar a los responsables de estos hechos

“Hubo disparo con lo cual asustaron a los trabajadores y empleados de esta compañía salen ilesos y se ha hecho la articulación con la reacción del kilómetro 41 y para ello se ha hecho una medida rápida y efectiva con la Policía Nacional para buscar acelerar las investigaciones para dar con el paradero de las personas que fueron las responsables de este hurto.”, comentó Flórez.