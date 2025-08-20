Horóscopo del profesor Salomón HOY 20 de agosto: varios signos deberán luchar por sus sueños

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, hizo una serie de recomendaciones a varios signos para que no se detengan en alcanzar sus sueños y puedan salir adelante sin importar las circunstancias. Asimismo, es importante enfrentar el miedo y cuidarse de las personas que se encuentran a su alrededor.

El número 20 representa la unión y la fuerza al sumar 2. Este último, habla de aquellas personas que les gusta vivir en compañía y hacer proyectos con los demás. Por otra parte, el nuevo año vendrá con muchos cambios, ya que algunas cosas se deben modificar a fin de adaptarse a otras nuevas. Además, los dos primeros meses serán de mucha transformación al entrar en la luna negra.

Para este miércoles 20 de agosto, el número es el 5390, y la recomendación es hacer una limpieza usando jabón azul. Para ello, deberá disolverlo en agua y trapear la casa con tal de eliminar todo lo negativo.

Horóscopo de hoy

Aries

Luche por lo quiere, aunque parezca imposible y haya personas que se opongan. Recuerde que nadie hará las cosas por uno mismo. Ya está por llegar una recompensa económica por un trabajo bien hecho. También se viene algo relacionado a la vivienda que le dejará resultados positivos.

Número: 3390

Leo

No tenga miedo, siga adelante y no se deje arrebatar las cosas buenas. Este es el peor enemigo que puede tener para avanzar, así que no tenga temor de hablar con esa persona o de emprender algún proyecto nuevo. Si no vence el miedo, no cuente con triunfo.

Número: 0128

Sagitario

Debe tener cuidado con lo que habla o dice. No hable más de la cuenta ni cuente más de lo que debe. No toda la gente se alegra de los triunfos que uno logra; por lo tanto, es importante mantener discreción.

Número: 2986

Tauro

Siga adelante con sus proyectos. Hay cosas que se deben cambiar o corregir, pero esto es algo necesario. Cuenta con una estrella de suerte, es decir, tendrá brillo y una respuesta positiva en todo lo que se proponga. Además, gozará de estabilidad y ascenso en salud, vida y amor.

Número: 0445

Virgo

Tome las cosas con calma. Haga su trabajo y esfuércese por cumplir sus objetivos. La vida está para triunfar y salir adelante al punto de alcanzar la meta. Tendrá que visitar a una persona enferma o en un tratamiento.

Número: 9950

Capricornio

Hay que darle importancia al amor. Esa es la motivación para que pueda compartir sus logros con sus seres queridos. Algunos de los nacidos en este signo tendrán éxito en los viajes que van a realizar. Además, habrá satisfacción por la compra o inversión en algo grande.

Número: 0434

Cáncer

Debe preservar la calma y la tranquilidad en su vida. Tome decisiones correctas, y el tiempo para aquello que está pensando realizar. Se vienen cosas importantes en el trabajo, bien sea por una nueva oportunidad laboral o un emprendimiento que tendrá éxito. Es fundamental mantener la fe y la calma. Las cosas se toman con tiempo.

Número: 7490

Escorpión

Habrá una firma de documentos que representarán una estabilidad, puede ser por una demanda, una herencia o una pensión que estaba esperando. En el amor, todo se va a restablecer, y celebrará aquellas cosas que esperaba lograr.

Número: 0234

Piscis

Siga adelante con sus proyectos, ya que habrá una grata sorpresa al final. Tendrá un buen resultado en una compra o una inversión grande que está por realizar. Habrá mucho trabajo, por lo que es importante cumplir bien con ello.

Número: 1359

Géminis

Debe tener mucho cuidado con las personas que están a su alrededor. Hable claro y comente bien las cosas para evitar cualquier contrariedad o situación negativa. No deje cosas pendientes para no quedar involucrado en algo. Haga un balance en el amor para que pueda vivir en armonía y felicidad.

Número: 0938

Libra

Luche por lo que quiere. Va a llegar un momento en el que tendrá que defender lo que ha alcanzado. Se viene una buena suma económica por un préstamo o una ganancia. El amor tocará las puertas de su corazón.

Número: 1850

Acuario

Se viene un negocio relacionado a un carro, bien sea una compra o una venta, con resultados positivos. Habrá un reconocimiento dentro del trabajo, o también se vendrán nuevas oportunidades ante los cambios que se presentan. Tendrá estabilidad en el dinero y en el amor.

Número: 2558