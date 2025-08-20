Con el propósito de fortalecer la cultura ciudadana y promover el respeto hacia los peatones como los actores más vulnerables de la vía, la Alcaldía de Cartagena a través del DATT y la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV, invitan a la cartageneros a participar del foro: Lo sabes desde la infancia, respeta a las y los peatones, un espacio de diálogo y reflexión sobre seguridad vial, derechos y deberes de quienes caminan por la ciudad.

El evento se realizará este jueves, 21 de agosto, a partir de las 9:30 a.m. en la Universidad Libre y contará con entrada libre, por lo que la invitación está abierta a toda la ciudadanía, en especial a colectivos estudiantiles, juntas de acción comunal y a todos los ciudadanos que deseen aportar a la construcción de una movilidad más segura e incluyente.

Durante el foro se abordarán temas como: la importancia de las zonas seguras para los peatones, estrategias para la reducción de siniestros viales, el rol del peatón en la movilidad sostenible y buenas prácticas de convivencia vial.

La charla inaugural estará a cargo de Maríantonia Tabárez , Directora de La ANSV y se presentarán importantes ponencias entre ellas las de José Ricaurte, Director del DATT y Jorge Luis Riveros , Asesor de la Agencia Nacional de Seguridad Vial , Ingeniero Civil especialista en Tránsito, Diseño y Seguridad Vial con más de 12 años de experiencia en el sector público y privado y se destaca por la elaboración de Planes de Seguridad Vial para motociclistas en El Salvador y Colombia , así como por su contribución en normativas claves para los actores viales vulnerables en Colombia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

José Ricaurte, Director del DATT destacó que: “Este foro es una oportunidad para escuchar a los ciudadanos y construir entre todos una ciudad más segura para quienes la caminan”.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT,reitera su compromiso con la protección de la vida en la vía y hace un llamado a la participación activa de los peatones en este espacio de diálogo y aprendizaje.