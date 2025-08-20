Exembajador Guillermo Rivera se lanzará al Congreso en 2026: Estos son los detalles

Congreso

El exembajador en Brasil, Guillermo Rivera, se lanzará al Congreso de la República en las próximas elecciones de 2026.

El también exministro del Interior durante el Gobierno Santos ya se encuentra en Bogotá tras haber pasado un mes de su salida de la embajada y ahora, hará parte de la lista que está configurando el Partido Verde para la Cámara de Representantes por Bogotá.

Por el momento, Guillermo Rivera trabajará en conjunto con Ariel Ávila, quien buscará repetir período en el Senado.

Hay que recordar que la Alianza Verde ya está trabajando en la construcción de las listas que presentarán para el congreso en las elecciones del próximo año y que lo que se ha hablado en la colectividad es presentarse en coalición. Hasta el momento las posibilidades son la Alianza Social Independiente, Colombia Renaciente y en Marcha.

¿Cuánto tiempo duró Rivera como embajador?

El exembajador presentó su renuncia irrevocable a este cargo el pasado 2 de julio a través de una carta que le fue enviada al presidente Gustavo Petro y a la entonces canciller, Laura Sarabia, tras haber estado por 28 meses en dicho cargo.

En dicho documento, Rivera afirmó que “regreso a Colombia con la satisfacción de haber sido partícipe de múltiples tareas para fortalecer la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica -OTCA-, el único organismo internacional existente en la Amazonía”.