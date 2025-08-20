En Montería buscan a ‘El Abuelo’, anciano señalado de robar con escopolamina

El comandante de Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, reveló que tienen la lupa puesta sobre alias ‘El Abuelo, un adulto mayor señalado de ejecutar robos utilizando escopolamina contra sus víctimas en el municipio de Montería, departamento de Córdoba.

El alto funcionario dijo que alias ‘El Abuelo’, aprovechando su apariencia adulta, se acerca a sus víctimas en los alrededores de centros médicos con la excusa de pedir una dirección.

Este sujeto, de apariencia formal y buen vestir, una vez logra ganarse la confianza de sus ‘presas’, se les acerca con un papel lleno de la droga y procede a cometer el acto macabro.

Según el coronel, alias ‘El Abuelo’ lleva 16 víctimas en lo corrido del año, de las cuales ocho han denunciado de manera formal, mientras que el resto no ha querido seguir con el proceso legal.

El coronel Ruiz Arias precisó que cuentan con material fílmico donde se aprecia al sujeto cometiendo el acto delictivo durante todo el año.

El comandante sostuvo que en los próximos días darán a conocer el cartel con el rostro para que ciudadanía aporte información que permita su captura.