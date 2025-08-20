Empresarios preocupados por ola extorsiva en Cúcuta

Los empresarios preocupados por ola de inseguridad en Cúcuta / Foto Archivo( Cortesía/Archivo )

Cúcuta

Los empresarios en Cúcuta expresaron su preocupación por los niveles de seguridad que están afrontando en la ciudad motivados por temas extorsivos.

El gremio llamó la atención por las afectaciones que están sufriendo como consecuencia de las modalidades delictivas que grupos criminales les vienen generando en su labor.

Álvaro Escobar, presidente de la Gran Alianza Empresarial dijo a Caracol Radio que “estamos preocupados, necesitamos se sostenga la continuidad que traía el general Quintero en la lucha contra la criminalidad en la ciudad y el área metropolitana frente a los fenómenos que se viene presentando y que generan un gran impacto”.

Indicó que “a esta problemática se suman, los problemas sociales que sufre la ciudad, que también constituyen un factor que incide, además de a crisis migratoria, aumento de organizaciones delincuenciales, desempleo, entre otros”.

Finalmente pidió a la Policía Nacional no bajar la guardia frente a esta grave problemática, como también llamó la atención del gobierno nacional al ministerio de la defensa ante la crisis de seguridad que de manera constante sufre la ciudad y el departamento.