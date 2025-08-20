El expresidente Uribe recibió su boleta de libertad: este es el documento firmado por la juez Heredia

La juez 44 penal de Conocimiento, Sandra Heredia firmó la boleta de libertad 0001 a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Lo hizo en cumplimiento del fallo del Tribunal Superior de Bogotá que amparo “el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez” y dejó sin efectos la decisión del pasado 1 de agosto de ordenar su detención inmediata, tras condenarlo por fraude procesal y soborno en la actuación penal.

El certificado firmando por Angela Liliana Cardona, directora de la cárcel de Sonson, Antioquía, señala: “se expide el presente certificado al señor: URIBE VELEZ ALVARO (…) quien permaneció privado de la libertad, durante el lapso comprendido entre el 08/08/2025 y el 19/08/2025”.

En su cuenta de X el líder natural del Centro Democrático señaló que saldrá a las calles y se dedicará a impulsar la campaña presidencial de cara al 2026.

“Acabo de recibir la boleta de libertad. A las 5 pm en las calles de Sabaneta. Después misa en María Auxiliadora. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia”.