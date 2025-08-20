Él está en manos de las oraciones de un pueblo que lo quiere: alcaldesa de Ibagué sobre Uribe

Ibagué

Diferentes sectores del Tolima reaccionaron a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de dejar en libertad al expresidente, Álvaro Uribe Vélez, mientras se conoce la segunda instancia del fallo que lo condenó a 12 años por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La condena fue proferida hace una semanas por la juez 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, oriunda del municipio de Alpujarra en el Tolima, paradójicamente otro jurista del departamento tuvo a su cargo la decisión de la acción de tutela que dejó en libertad al expresidente, en este caso le correspondió al magistrado, Leonel Rogeles Moreno quien nació en el municipio de Santa Isabel.

Una de las voces que respaldaron la decisión que favoreció al exmandatario de los colombianos fue la de la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, que manifestó que “Desde Ibagué toda la solidaridad, desde el primer momento enviamos este mensaje de solidaridad al expresidente, Álvaro Uribe, todo mi cariño para él, le escribí un mensaje de infinita gratitud al todo poderoso. Él está en manos de las oraciones de un pueblo que lo quiere”.

Por su parte, la concejal de Partido Centro Democrático, Silvia Cristina Ortiz, sostuvo que la decisión es un excelente noticia para este sector “Es un aliciente, esto nos demuestra una vez más que el presidente Uribe debe defenderse en libertad, esto es muy significativo para nosotros. A él le gusta salir y atender la comunidad, él no representa ningún peligro para la sociedad”.

Finalmente resaltó que “Seguiremos trabajando para recuperar el rumbo de nuestra amada Colombia, ahora el expresidente podrá recorrer el país para hablar con los colombianos”.