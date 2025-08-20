¡El café sigue en aumento HOY, 20 de agosto! Esto dijo la Federación Nacional de Cafeteros

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) mediante un informe, mostró el precio base de mercado que se calculó de acuerdo a la cotización de cierre en la Bolsa de Nueva York del día, la tasa de cambio del día y el diferencial o prima de referencia para el café colombiano, el cual establece una garantía para los cafeteros.

Hoy, miércoles 20 de agosto, la FCN estableció según el precio total por carga de 125 Kg de pergamino seco FR 94 en 2,895,000 COP.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 2️⃣0️⃣ de agosto 👉🏽https://t.co/7mfykA4Sdv pic.twitter.com/LhtWyO4Xkd — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) August 20, 2025

Por otro lado, el precio total de la pasilla contenida en el pergamino es de 10,000 COP/Kg.

Precio del café en dólares

La plataforma Investing, la cual se dedica a mostrar indicadores en tiempo real sobre lo que ocurre en distintos mercados y las posibles variantes que se den dentro, presentó como subió el precio del café en un 1,25%, que en dólares serían aproximadamente 4,35 USD. Asimismo, según la página, el precio del café en dólares se cotiza hoy en 353,40 dólares estadounidenses.

Precio del café en diferentes ciudades de Colombia

Armenia : Carga $2,895,500 | Kilo $23,164 | Arroba $289,550

: $2,895,500 $23,164 $289,550 Bogotá : Carga $2,894,250 | Kilo $23,154 | Arroba $289,425

: $2,894,250 $23,154 $289,425 Bucaramanga : Carga $2,893,875 | Kilo $23,151 | Arroba $289,388

: $2,893,875 $23,151 $289,388 Buga : Carga $2,896,250 | Kilo $23,170 | Arroba $289,625

: $2,896,250 $23,170 $289,625 Chinchiná : Carga $2,895,375 | Kilo $23,163 | Arroba $289,538

: $2,895,375 $23,163 $289,538 Cúcuta : Carga $2,893,375 | Kilo $23,147 | Arroba $289,338

: $2,893,375 $23,147 $289,338 Ibagué : Carga $2,894,625 | Kilo $23,157 | Arroba $289,463

: $2,894,625 $23,157 $289,463 Manizales : Carga $2,895,375 | Kilo $23,163 | Arroba $289,538

: $2,895,375 $23,163 $289,538 Medellín : Carga $2,894,625 | Kilo $23,157 | Arroba $289,463

: $2,894,625 $23,157 $289,463 Neiva : Carga $2,893,750 | Kilo $23,150 | Arroba $289,375

: $2,893,750 $23,150 $289,375 Pamplona : Carga $2,893,500 | Kilo $23,148 | Arroba $289,350

: $2,893,500 $23,148 $289,350 Pasto : Carga $2,893,500 | Kilo $23,148 | Arroba $289,350

: $2,893,500 $23,148 $289,350 Pereira : Carga $2,895,375 | Kilo $23,163 | Arroba $289,538

: $2,895,375 $23,163 $289,538 Popayán: Carga $2,895,625 | Kilo $23,165 | Arroba $289,563

$2,895,625 $23,165 $289,563 Santa Marta : Carga $2,897,125 | Kilo $23,177 | Arroba $289,713

: $2,897,125 $23,177 $289,713 Valledupar: Carga $2,894,750 | Kilo $23,158 | Arroba $289,475

Estos precios son de suma importancia conocerlos, pues para los cafeteros se puede llegar a fijar una tarifa para la compra y venta por carga.

Además, un dato bueno, es que este café no solo se compra y vende dentro del territorio, sino que también, se cotiza en otros países, como en España, dónde la empresa de café, Juan Valdez, se popularizó.

Juan Valdez y el café colombiano

Juan Valdez es una de las empresas de café colombiano más reconocidas en el país, pues tienen varios puntos físicos de venta, como también distintos productos a base de café con diversos sabores.

En la página de la FNC, ellos detallan cómo ha sido la expansión de este grano a otros países. Recientemente, publicaron que aspiran ir de la mano con los emiratos árabes para establecer una alianza estratégica para el desarrollo de la marca en ese territorio.

