Deudas del gobierno y EPS asfixian el HUEM de Cúcuta

Cúcuta

Un nuevo llamado de atención al gobierno nacional hicieron las directivas del Hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta ante la crisis financiera del centro asistencial.

Las deudas por atención al migrante, como también por concepto de servicios prestados a las Empresas Prestadoras de Salud es lo que hoy tiene en aprietos el sistema administrativo y financiero de la entidad.

Mario Galvis, subdirector del centro asistencial dijo a Caracol Radio que “hoy la situación es completa, tenemos capacidad instalada desbordada en algunas áreas, seguimos atendiendo en medio de las situaciones que se están presentando pero se hace necesario el pago de obligaciones contraídas tanto por el gobierno como por las EPS”.

Indicó que en la actualidad la deuda que tiene el centro asistencial asciende a quinientos cuarenta mil millones que reflejan los dos ítems más graves de esta situación que vivimos hoy".

Explicó que “pese a las adversidades mantenemos pagos al día en nómina, con proveedores y tenemos retrasos en OPS que pese a este panorama venimos haciendo efectivos los pagos con demoras entre dos y tres meses, pero indudablemente que este panorama influye en el recurso humano que es tan valioso para el hospital, para nosotros y que ha hecho su mayor esfuerzo en esta profunda crisis”.

para mañana se espera la visita del ministro de la Protección Social a la ciudad y se prevé que se realicen anuncios y respuestas a las reclamaciones que viene haciendo la red pública de la región.